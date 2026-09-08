Суд в Саратове узаконил свободу для экс-чиновника Дмитрия Тепина

Саратовский областной суд оставил в силе решение Энгельсского районного суда по делу бывшего главы администрации Энгельсского района Дмитрия Тепина и его подчинённого Александра Фокина.

Они признаны виновными в халатности при организации ремонта дорог в 2019–2020 годах. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Тепин, занимавший тогда пост главы района, организовал 16 аукционов по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» под конкретного подрядчика. С помощью заместителя директора МУ «Городское хозяйство» Александра Фокина он обеспечил победу «своей» фирме, которая получила из бюджета 599 млн рублей. Работы были выполнены некачественно, контракт расторгли.

Изначально дело квалифицировали по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), однако суд переквалифицировал его на ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Тепину назначили 1 год исправительных работ, Фокину — 300 часов обязательных работ, но освободили обоих в связи с истечением срока давности. Областной суд подтвердил это решение.

Ранее, в 2024 году, Тепин уже был осуждён за махинации с квартирами для сирот на посту министра строительства. Тогда дело также переквалифицировали на халатность и прекратили за истечением сроков давности.

Ольга Сергеева