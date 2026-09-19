Власти Саратовской области усиливают защиту предприятий от нападений украинских БПЛА

В Саратовской области продолжается формирование добровольческого отряда «БАРС-САРАТОВ», основная задача которого — противодействие беспилотным летательным аппаратам.

Резервисты будут обеспечивать безопасность промышленных предприятий региона от угрозы с воздуха, в частности от атак БПЛА. В связи с появлением новых оперативных вызовов численность отряда была увеличена, и сейчас ведётся поиск новых кандидатов.

С каждым добровольцем оформляется официальный контракт, гарантирующий нахождение в мобилизационном резерве. Участникам гарантируются финансовое обеспечение от 120 тысяч рублей, сохранение текущего места работы и среднего уровня зарплаты, полное обеспечение формой, питанием и условиями для проживания, профессиональная подготовка по профилю деятельности, а также перспектива трудоустройства на охраняемом предприятии.

К кандидатам предъявляются следующие требования: гражданство РФ, отсутствие уголовного прошлого, наличие военного билета, годность к военной службе с категорией не ниже «В», возраст от 52 до 62 лет в зависимости от воинского звания.

По всем вопросам можно обращаться в Комитет региональной безопасности Саратовской области или Военный комиссариат региона.

Ольга Сергеева