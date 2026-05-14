Многодетные семьи Саратовской области получают беспрецедентную господдержку

В Саратовской области многодетные семьи получают 30 видов поддержки: от земли до бесплатного питания.

В регионе проживает 245,9 тысячи семей, где растут более 433 тысяч детей. Каждая десятая — многодетная. В последние годы при участии председателя Госдумы Вячеслава Володина и губернатора Романа Бусаргина систему поддержки многодетных серьёзно расширили. Редакция «Четвёртой Власти» собрала главные меры в краткий путеводитель.

Среди ключевых: региональный маткапитал (более 138 тысяч рублей), ежегодная выплата на школьную и спортивную одежду (в 2025 году получили 10,8 тысяч семей), бесплатное посещение детсада для детей из многодетных семей (16,5 тысячи дошкольников). С 1 мая 2026 года по инициативе Володина бесплатное горячее питание в школах получают почти 19 тысяч льготников, включая детей из многодетных семей.

Также действуют льготный проезд на транспорте (свыше 15 тысяч детей), компенсация 30% за коммунальные услуги (плюс 5% на каждого следующего ребёнка), субсидия до 100 тысяч рублей на газификацию, бесплатные земельные участки (или денежная выплата вместо них). А для семей с 7 и более детьми — выплата на авто более 1,5 млн рублей.

Многодетные семьи имеют право на бесплатные лекарства для детей до 6 лет, а также на компенсацию половины стоимости путевки в детский лагерь (с 2024 года, воспользовались 678 семей). Введены новые выплаты: 8 тысяч рублей в месяц женщинам до 26 лет при рождении второго ребенка, 50 тысяч за двойню и 100 тысяч за тройню, 200 тысяч студенческим семьям при рождении ребёнка.

Дети из многодетных семей могут бесплатно заниматься спортом в 13 госучреждениях, посещать музеи и театры на льготных условиях. В регионе вручают почётный знак губернатора «За достойное воспитание детей» (с денежным поощрением и правом на звание ветерана труда) и проводят конкурс «Семейный Олимп». 6 многодетных матерей области удостоены звания «Мать-героиня». Работа по улучшению помощи семьям продолжается.

Ольга Сергеева