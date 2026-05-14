Волонтёры Саратова спасли детенышей белок и зайцев в майские праздники

Активисты центра «Дикий Лес» подвели печальные и радостные итоги майских праздников.

Им удалось спасти несколько детёнышей белок и зайцев, но две истории закончились трагически.

Один бельчонок лежал на земле переохлаждённым — его успели откачать от смерти и предотвратить пневмонию. Сейчас у малыша появился аппетит, за ним наблюдают. Второй бельчонок, с нарушением работы ЖКТ, тоже идёт на поправку — волонтёрам удалось наладить его питание. Однако ещё двух детёнышей белок загрызли собака и кошка.

А вот зайчатам повезло больше. Сотрудники предприятия на Сокурском тракте спасли нескольких малышей от собак. Ещё три зайчонка поступили в центр из разных концов города. Все они сейчас под наблюдением.

Напомним, в апреле волонтёры спасли бельчонка Луи, который выжил после спиливания деревьев.

