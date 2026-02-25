Многодетные семьи смогут получать единое пособие при превышении дохода

Подписан закон о продлении пособий многодетным семьям, даже если среднедушевой доход окажется больше установленного лимита.

Об этом сообщили Госуслуги.

Поручение внести изменения в правила назначения дал Владимир Путин по итогам прямой линии в декабре 2025 года.

Основание: Федеральный закон от 20.02.2026 № 29-ФЗ

Условия для продления

— Заявитель — член многодетной семьи с детьми до 17 лет.

— Обращение за продлением пособия — в последний месяц периода назначения или в течение 3 месяцев после его окончания.

— Среднедушевой доход не более чем на 10% превышает прожиточный минимум на душу населения в регионе на дату обращения.

— Использование льготы однократное.

Когда изменения вступят в силу

С 22 мая 2026 года. Назначение пособий с учетом новых условий будет производиться задним числом по обращениям с января 2026 года.

Если семья получила отказ из-за превышения дохода с января 2026

Такие заявления будут автоматически пересмотрены. При соблюдении условий пособие многодетным семьям будет назначено в беззаявительном порядке.

Если после отказа семья до 22 мая подала заявление и пособие назначено

Беззаявительного пересмотра не будет. Пособие будет выплачиваться на основании решения по самостоятельно поданному заявлению.

С учетом изменений единое пособие будет назначено более чем на 230 тыс. детей.

Подготовила Ольга Сергеева