Экс-глава собрания балашовских депутатов Рыжков подозревается в коррупции

В Балашове продолжаются разбирательства по факту передачи на продажу частникам социальных объектов, среди которых оказались здания школ, детских садов и домов культуры.

По мнению депутатов областной думы, помещения нужно было сохранить и использовать для нужд жителей района, в том числе под учреждения для детей. Парламентарии обратились к губернатору с просьбой создать комиссию и проверить законность таких решений. После этого специальная комиссия приступила к изучению всех обстоятельств, связанных с подобными решениями, в том числе в рамках антикоррупционного законодательства.

Как сообщил нашему изданию информированный источник, в ходе изучения документов большие вопросы у экспертов возникли к сведениям по доходам и имуществу, которые предоставлял экс-глава районного собрания депутатов Андрей Рыжков. Эксперты не исключают связь депутата с этим делом, так как на документах стояла именно его подпись.

«На первый взгляд по тем документам, которые опубликованы на официальном сайте, складывается впечатление, что Андрей Георгиевич и его семья вели очень скромную жизнь и ничего толком из имущества не имели. Но в наше время всеобщей информатизации ничего не скрыть, все легко проверяется. И есть основания полагать, что указанное в его отчетах сильно расходилось с реальным положением дел. Все в Балашове знают, что его старшие дети учились в Москве, дочь активно путешествует по странам, живет на широкую ногу. Все это стоит больших денег. Откуда они могли быть у простого директора районной школы, чья супруга якобы не работала и не имела дохода? Конечно все это вызывает большие вопросы. Ответы на них мог бы дать сам Рыжков, если ему нечего скрывать, но ему не могут даже вручить уведомление о проведение проверки, так как он фактически перекрылся. По некоторым данным, он вообще не находится в регионе и не собирается возвращаться», — поделился собеседник.