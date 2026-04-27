Многодетным саратовцам рассказали, как получить земельный участок или денежные выплаты

Саратовским многодетным семьям предложили на выбор землю или деньги.

Администрация Саратова напоминает: семьи с тремя и более детьми имеют право на государственную поддержку — бесплатный земельный участок под строительство дома либо денежную выплату вместо него.

Как подать заявление, выбрать участок (в том числе самостоятельно), оформить землю под уже готовым домом или получить компенсацию — подробно рассказано в карточках на официальном сайте мэрии.

За консультацией можно обратиться по телефону: 49-31-24.

