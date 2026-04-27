Роспотребнадзор рекомендует саратовцам сделать прививку от опасной кори

Саратовцам напомнили о смертельной опасности кори и призвал срочно вакцинироваться.

Корь — высокозаразное инфекционное заболевание с температурой, интоксикацией и характерной сыпью, которая распространяется от головы по всему телу. Болезнью может заразиться любой непривитой или непереболевший человек. Особенно опасны осложнения: пневмония, менингоэнцефалит у взрослых и редкий, но тяжёлый подострый склерозирующий панэнцефалит, способный проявиться спустя годы.

Сегодня в группе риска — непривитые взрослые. Единственный способ защиты — вакцинация двумя дозами (в 1 год и 6 лет). Если прививки не сделали в детстве, необходимо привиться. Это касается детей от 1 года до 17 лет, взрослых до 35 лет, а также сотрудников медицинских, образовательных, торговых и социальных сфер в возрасте до 55 лет.

В Роспотребнадзоре подчёркивают: чем выше коллективный иммунитет, тем ниже риск эпидемии. Жителям рекомендуют непривитым взрослым до 35 лет обратиться в поликлинику, а родителям — пересмотреть отказ от прививок детям. При контакте с больным корью вакцинироваться нужно в первые 72 часа — это максимально повышает шанс не заболеть.

