Многодетным саратовцам рассказали о праве на отпуск в любое время

По общему правилу ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам по графику. График составляется и утверждается заранее — до начала календарного года.

Как напомнили Госуслуги, родители трех и более несовершеннолетних детей вправе брать отпуск в удобное для них время. И по своему желанию переносить его на другие даты.

Это право предоставлено им ст. 262.2 ТК РФ — пока младшему не исполнится 14 лет.

Если график уже утвержден и даты согласованы

Многодетные мамы и папы могут написать заявление о переносе отпуска после утверждения графика — работодатель не вправе отказать.

Если работодатель против переноса

Можно направить жалобу или получить консультацию через сайт Онлайнинспекция.pф. Авторизация — через Госуслуги.

Подготовила Ольга Сергеева