Около полумиллиона тонн щебня переработано на грузовых терминалах ПривЖД в 2025 году для развития автодорог

В 2025 году на грузовых терминалах ПривЖД произведена перевалка 480 тыс. тонн щебня, предназначенного для развития автодорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Это на 28% больше, чем в 2024 году.

В частности, прибывшие по железной дороге строительные материалы применялись при ремонте автодороги Шереметьевка – Урицкое – Широкий Карамыш – Большие Копены в Лысогорском районе Саратовской области. Кроме того, щебень использовался при строительстве и реконструкции участков автодороги Тамбов – Пенза – Саратов – Пристанное – Ершов – Озинки – граница с Республикой Казахстан, а также при строительстве части Южного обхода Саратова (на участке от Саратова до нового моста через реку Волга).

В целом в 2025 году на всех грузовых терминалах ПривЖД, расположенных в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях, было переработано более 2,2 млн тонн щебня.