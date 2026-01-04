Многодетным саратовским семьям вернули 50% за обучение детей

Саратовские многодетные семьи продолжают получать поддержку в оплате образования детей.

С начала 2025 года компенсацию 50% стоимости обучения в колледжах и техникумах оформили уже более 1 200 семей, воспитывающих троих и более детей.

Эта программа действует с 2023 года. Как отметил губернатор Роман Бусаргин, за два года её использования финансовую помощь получили 2 700 многодетных семей региона. Мера направлена на повышение доступности среднего профессионального образования и снижение финансовой нагрузки на родителей.

Программа является частью комплексной работы региональных властей по улучшению демографической ситуации и повышению уровня жизни.

Ольга Сергеева