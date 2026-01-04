Саратовские соцучреждения в праздники функционируют штатно

Министр труда и социальной защиты региона Денис Давыдов провел онлайн-совещание с заместителями, на котором были рассмотрены актуальные вопросы функционирования отрасли.

В ходе встречи были заслушаны отчеты руководителей подведомственных учреждений. Как отметил Давыдов, стационарные организации социального обслуживания действуют в плановом режиме: осуществляется регулярный контроль за соблюдением температурного режима и усилены меры по обеспечению пожарной безопасности.

Для получателей социальных услуг продолжаются запланированные новогодние мероприятия, которые проводятся в различных формах. Информация о них размещается в официальных сообществах ведомства в социальных сетях.

В завершение на совещании обсудили подготовку к предстоящей коллегии, в рамках которой будут подведены итоги деятельности за 2025 год и поставлены цели на 2026 год в области социальной защиты, обслуживания и содействия занятости.

Ольга Сергеева