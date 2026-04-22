Многодетным семьям в Саратовской области начнут компенсировать плату за учёбу в вузах

Саратовская областная дума приняла закон, который добавит новую льготу для многодетных семей. Им начнут компенсировать часть стоимости обучения детей в высших учебных заведениях – университетах, академиях и институтах.

Раньше такая компенсация уже действовала для студентов колледжей, техникумов и других учреждений среднего профессионального образования. Теперь же поддержку решили распространить и на вузы. Оба правила объединили в один закон, чтобы было проще.

Деньги на это выделяют из двух бюджетов – областного и федерального. Федеральное софинансирование идёт по инициативе президента Владимира Путина в рамках программы по повышению рождаемости.

По предварительным подсчётам, каждый год компенсацию смогут получать родители более 4 тысяч студентов. Это те дети из многодетных семей, которые учатся и в вузах, и в колледжах, и в техникумах.

Закон вступит в силу после официального опубликования. Как именно оформить компенсацию и куда обращаться, правительство области разъяснит дополнительно, но уже понятно: многодетные семьи получат реальную финансовую поддержку на образование детей.