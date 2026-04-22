Студенческие семьи при рождении ребёнка получат 200 тысяч рублей

Саратовская областная дума приняла закон о новой единовременной выплате для студенческих семей. С 1 января 2026 года при рождении ребёнка они смогут получить 200 тысяч рублей.

Выплата предназначена семьям, в которых оба родителя учатся в вузах, колледжах или техникумах. Размер выплаты не зависит от дохода семьи. Деньги пойдут из двух бюджетов – областного и федерального – в рамках программы по повышению рождаемости.

По прогнозам, в 2026 году поддержкой воспользуются 80 семей, в 2027-м – ещё 80, а в 2028-м – 100 семей.

Закон принят для того, чтобы студенческие семьи не бросали учёбу из-за рождения ребёнка и не откладывали пополнение на потом. Выплаты начнутся с 1 января 2026 года. Как и куда подавать заявление, правительство области разъяснит дополнительно.