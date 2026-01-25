«Мой бизнес»: предприниматели Саратовской области получают комплексную господдержку

Центр «Мой бизнес» Саратовской области за 2025 год оказал поддержку почти 2,5 тыс. предпринимателям.

Субъекты МСП, самозанятые и начинающие бизнесмены получили комплекс имущественных, образовательных и консультационных услуг, а также помощь в продвижении продукции.

Особое внимание уделялось производственному сектору. Было заключено 42 договора на софинансирование услуг по сертификации, техническим аудитам, патентованию и цифровизации — до 50% затрат центр брал на себя. Также запущены проекты по поддержке мам-предпринимателей, молодёжи, ветеранов СВО и их семей.

В текущем году центр расширяет консультационную поддержку по кадрам и охране труда, планирует открытие центра маркировки «Честный знак» и реализует совместный проект со страховой компанией. По словам министра экономического развития области Андрея Разборова, стратегическая задача — оказать поддержку не менее 4 тысячам предпринимателей в 2026 году.

Алиса Эай