Красный Кут защитил свою историю: для двух старинных зданий создали охранную зону

Два исторических здания в центре Красного Кута взяты под охрану.

Речь идёт о бывшем магазине Думлера и здании волостного Совета 1918 года, для которых теперь установлена единая охранная зона.

На территории, включающей виды на памятники и часть площади Ленина, полностью запрещено новое строительство, увеличение габаритов существующих домов, а также размещение временной торговли и наружной рекламы.

Для соседних участков введена зона регулирования застройки с ограничением высоты новых объектов 12 метрами. На ул. Московской не допускается использование диссонирующих материалов — таких как сэндвич-панели или сплошное остекление. По мнению комитета по наследию, эти меры позволят сохранить облик старинных зданий-доминант и создать вокруг них гармоничную среду.

Алиса Эай