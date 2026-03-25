Молодая студентка из Балакова отказалась от столичной гонки и выбрала жизнь для себя

В последние годы среди молодых специалистов наблюдается заметный отход от тренда на постоянное карьерное достигаторство и переезд в мегаполисы.

Всё больше представителей креативных профессий предпочитают спокойную жизнь и работу в своих родных городах, не стремясь к переезду в столицу.



По данным Росстата, за последние три года поток специалистов, приезжающих на работу в Центральный федеральный округ, сократился на 12,9%. Если в 2021 году разница между числом приезжих и уехавших из ЦФО составляла 399 тысяч человек, то к 2024 году этот разрыв уменьшился до 282 тысяч.



Особенно ярко эта тенденция проявляется среди IT-специалистов, дизайнеров, маркетологов, SMM-менеджеров и других представителей креативных профессий. Благодаря возможностям удалённой работы, они всё чаще остаются в регионах, выбирая комфорт и стабильность вместо гонки за успехом в столице.



Вот одна из реальных историй. 23-летняя Лидия из Саратовской области всегда грезила о столице. В 17 лет переехала в Москву и поступила на факультет журналистики Московского педагогического университета. Лидия почти сразу начала работать, совмещала учёбу с работой, работала «даже больше, чем училась». Осенью 2024 года девушка впервые задумалась о возвращении домой. После поездок к родным ей стало тяжело уезжать обратно в столицу. Ритм Москвы стал давить, и сразу по окончании вуза летом 2025 года девушка переехала обратно в родной город Балаково.



Как отмечают специалисты, современное поколение Z разумнее подходят к расходам и больше других ценит здоровье и баланс между работой и личной жизнью.



По словам эксперта платформы «Россия — страна возможностей» Алёны Гейдт, молодёжь всё меньше желает построить карьеру в мегаполисе. Они ищут смысл работы и делают выбор в пользу качества жизни. Удалённая работа рядом с близкими позволяет им сохранять доход и карьеру, не переплачивая за жильё, а также реализовывать собственные проекты.