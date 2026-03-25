Геологи и ИТ-специалисты смогут получить землю в Саратовской области

В Саратовской области расширят список специальностей, дающих право на земельные участки под личное подсобное хозяйство или индивидуальное жилищное строительство в сельской местности, а также скорректируют перечень муниципалитетов, где будет действовать мера поддержки.

Соответствующий закон принят 25 марта на заседании Саратовской областной Думы.

Автор инициативы, председатель комитета Думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Антонина Галяшкина (фракция «Единая Россия») пояснила, что изменения в региональный закон «О некоторых вопросах предоставления в безвозмездное пользование гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» позволят привлечь специалистов в сельскую местность, что будет способствовать развитию малых населенных пунктов.

Перечень профессий, дающих право на выдачу земли, дополнен новыми направлениями. Это информатика и вычислительная техника, архитектура и строительство, электро- и теплоэнергетика, геология, разведка и разработка полезных ископаемых, экономика и управление, сфера обслуживания. Земельный участок предоставляется специалисту на срок до 6 лет, после чего может быть отдан ему в собственность.

«Современная аграрная отрасль — это предприятия, которые имеют новейшую материально-техническую базу и используют роботизированные технологии. Сегодня в этой сфере требуются не только агрономы и ветеринары, но и квалифицированные IT-специалисты, строители и экономисты», – высказался в поддержку принятого закона Алексей Кольцов (фракция «Единая Россия»).

«Крайне востребованной мерой» назвала решение Галина Ткачева (фракция «Единая Россия»):

«Отрадно, что 9 муниципальных районов области предоставили свои предложения по увеличению числа муниципальных образований, где граждане могут получить именем участки для ведения личного хозяйства или индивидуального жилого строительства. Такие районы явно заинтересованы в решении кадровых вопросов».

Член Общественного совета при областной Думе, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» Людмила Жуковская также одобрила поправки.

«Чтобы село жило, нам нужны энергетики для новых сетей, строители для комфортного жилья, ИТ-специалисты для школ и агросектора. Главное здесь – мотивация. Бесплатная земля – это не просто поддержка. Это фундамент. Это возможность для молодого парня или девушки построить дом, пустить корни. Когда человек становится хозяином на земле, он развивает не только свой участок, но и все село», – отметила Жуковская.