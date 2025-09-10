Молодежь Саратова осудила действия иноагентов, которые навязывают антигосударственную точку зрения простым людям

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» записали видеообращение, в котором призывают защитить город от иноагентов и прозападных сил

«Мы, молодежь Саратова, не позволим шантажировать наш город и разрушать страну.



Мы поддерживаем все проекты, направленные на развитие города и области. Но сообщество навальнистов мешает реализовывать необходимые для жителей инициативы. Не даёт развиваться городу, препятствует важным проектам и решениям.



Мы это видим на примере строительства Столыпинского индустриального парка, реконструкции Привокзальной площади, развития набережной, территории около Сенного рынка, ввода в строй современных медучреждений, включая онкоцентр. А также строительства школ, необходимого для того, чтобы все дети учились в одну смену.



Мы оставляем за собой право отстаивать интересы жителей и поддерживать проекты, важные для развития Саратова и нашей области. Всегда, как только курируемые из-за рубежа лица будут пытаться мешать их реализации.



Мы не будем стоять в стороне и не позволим иноагентам вводить людей в заблуждение, манипулировать их сознанием и навязывать антигосударственную точку зрения.



Защитим наш город, промышленность, жителей!», — подчеркнули представители молодежи.