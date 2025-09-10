Лучшие практики других регионов изучат для совершенствования мер поддержки саратовских семей с детьми

Депутаты Саратовской областной Думы уверены в необходимости разработки демографической стратегии. Об этом по итогам «Правительственного часа», посвященного мерам поддержки семей с детьми в регионе, сказал Председатель облдумы Алексей Антонов.



По его словам, демография является вопросом государственной важности и заниматься им необходимо всем органам власти. «Определенные действия уже предпринимаются, но необходимо создание системы, которая позволит нам достичь результата. Это комплексный вопрос, и мы будем работать над его решением, готовить новые законодательные меры», – сказал Антонов

Зампред Думы Роман Грибов считает необходимым проанализировать действующую систему мер поддержки в регионах Приволжского федерального округа, чтобы изучить опыт соседей и проработать возможность внедрения лучших практик в Саратовской области.

«Нашему региону нужна не просто программа по демографии, а тщательно выверенная, комплексная и долгосрочная стратегия, способная переломить ситуацию», – сказал он, предложив экспертному сообществу, лидерам общественного мнения активно участвовать в разработке и реализации демографической политики.