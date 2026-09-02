Молодежный форум «Хопер»: три дня до старта

В Балашовском районе, на территории лагеря «Колос» в р.п. Пинеровка, готовится к старту одно из знаковых молодежных событий сезона — образовательный Форум «Хопер».



Форум объединит 300 активных участников из 28 муниципальных районов Саратовской области и 5 регионов России. Как сообщили организаторы Форума, всего было подано около 1200 заявок.

Форум состоится с 5 по 8 сентября 2026 года, на его площадках выступят эксперты в разных направлениях — от креатива до политики. Традиционно, в рамках нескольких активных дней у молодежных команд будет возможность создать и представить вниманию профессионалов свои проекты и идеи.