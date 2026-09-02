Воднолыжники из Саратова выступили в Химках

Саратовские спортсмены успешно выступили на Первенстве России по воднолыжному спорту.

Как сообщает Министерство спорта Саратовской области, среди земляков, представлявших наш регион на Первенстве России по воднолыжному спорту в Химках, есть призеры.



В личном зачете наши воднолыжники завоевали 13 медалей — 1 золотую, 6 серебряных и 6 бронзовых. В командном зачете представители Саратовской области заняли второе место.



В соревнованиях приняли участие 65 сильнейших спортсменов из семи регионов России. Достойный результат!

С подробными результатами можно ознакомиться на сайте министерства.

Фото: Министерство спорта Саратовской области