Молодой мужчина пострадал в столкновении двух иномарок в Саратове

В Саратове в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель.

Инцидент произошел в Кировском районе города 18 октября на 1-м Магнитном проезде.

Согласно предварительной информации, столкновение между автомобилями «Киа» и «Тойота» зарегистрировано около 15:10. 33-летний водитель первого автомобиля был доставлен в медицинское учреждение. 55-летний управляющий вторым транспортным средством не пострадал.

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ольга Сергеева