В регионе обсуждают трудоустройство и стажировки несовершеннолетних выпускников

В Саратовской области предложили улучшить взаимодействие колледжей и работодателей для трудоустройства 17-летних выпускников.
Проблема обсуждалась в облдуме 16 октября.
Особое внимание уделили медикам — в следующем году выпустятся три несовершеннолетних специалиста. Им готовы предложить должности регистраторов.
Для решения проблемы предлагают создать систему информирования о вакансиях и развивать стажировки.
Как отметил председатель думы Алексей Антонов, младший медицинский персонал особенно важен для отдаленных территорий региона.
Ольга Сергеева