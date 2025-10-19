В регионе обсуждают трудоустройство и стажировки несовершеннолетних выпускников

От

В Саратовской области предложили улучшить взаимодействие колледжей и работодателей для трудоустройства 17-летних выпускников.

Проблема обсуждалась в облдуме 16 октября.

Особое внимание уделили медикам — в следующем году выпустятся три несовершеннолетних специалиста. Им готовы предложить должности регистраторов.

Для решения проблемы предлагают создать систему информирования о вакансиях и развивать стажировки.

Как отметил председатель думы Алексей Антонов, младший медицинский персонал особенно важен для отдаленных территорий региона.

Ольга Сергеева