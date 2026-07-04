Молодой мужчина травмировался в массовом ДТП с мопедом в Энгельсе

В массовой аварии пострадал молодой водитель мопеда.

Сегодня, 4 июля 2026 года, около 14:45 у дома №157 «а» на проспекте Фридриха Энгельса столкнулись автомобиль Hyundai Elantra под управлением 47-летнего мужчины и мопед Racer, за рулем которого находился 28-летний парень.

От удара двухколесный транспорт отлетел в припаркованную Mazda, что привело к тройному ДТП. В результате происшествия водитель мопеда получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники ДПС устанавливают виновника аварии и все обстоятельства случившегося.

Ольга Сергеева