Саратовские рыбаки поймали карпа более 13 кг на областном чемпионате

В Гагаринском районе Саратова на водоеме Дубки состоялся региональный чемпионат по спортивной ловле карпа, собравший 12 команд.

По итогам турнира места распределились следующим образом:

Первое место: команда «Карп Стайл» с уловом 75 590 граммов

Второе место: команда «КарпаЧЧо» — 48 720 граммов

Третье место: команда «Марлин» — 45 220 граммов[1][2][3]

Победу в номинации «Биг Фиш» за самую крупную рыбу одержала команда «Горизонт» (Мощенко, Брехов), поймавшая карпа весом более 13 килограммов.

Организаторы поздравили призеров и отметили мастерство всех участников. Партнеры турнира были поблагодарены за предоставленные памятные призы.

Ольга Сергеева