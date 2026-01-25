Молодой саратовец отправил мошенникам 719 тысяч рублей на «безопасный» счет

27-летний житель Саратова стал жертвой телефонных мошенников, потеряв 719 тысяч рублей.

Мужчина сообщил в полицию, что 23 января ему позвонил человек, представившийся сотрудником почты, и попросил код из SMS для получения письма.

Затем саратовцу позвонили «представители» Роскомнадзора, Центробанка и ФСБ, сообщив о якобы оформленной мошенниками доверенности и попытке перевода крупной суммы за рубеж.

Чтобы «обезопасить» средства, мужчину убедили перевести все деньги на «безопасный» счёт через специальное приложение. Только вечером, придя в себя, он осознал обман и обратился в полицию. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Ольга Сергеева