В Саратовской области идет распродажа раритетных «Волг» по ценам от 50 тысяч рублей

В Вольске на продажу выставлен раритетный автомобиль ГАЗ-21 «Волга» 1962 года выпуска.

Владелец оценил раритет в 100 тысяч рублей при пробеге в 200 тысяч километров. Об этом информирует ресурс «Вольск.ру».

На вторичном рынке цены на аналогичные модели могут значительно различаться: в Энгельсе похожую «Волгу» предлагают за 850 тысяч рублей, а в Красном Куте — всего за 50 тысяч.

Легендарный ГАЗ-21, выпускавшийся с 1956 по 1970 год и ставший символом советской эпохи, сегодня представляет интерес в первую очередь для коллекционеров и ценителей классических автомобилей.

Ольга Сергеева