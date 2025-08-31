Молодые лидеры Энгельса занесены на районную Доску почета

В рамках празднования Дня города Энгельсский район чествовал своих самых активных и талантливых молодых жителей.

Церемония награждения прошла с участием главы района Максима Леонова, председателя комитета молодежной политики Саратовской области Ангелины Беловицкой и председателя Собрания депутатов Энгельсского муниципального района Юлии Таушанковой.

В текущем году 32 активиста и 5 организаций были удостоены занесения на Молодежную Доску почета «Лига выдающихся». Среди награжденных — представители промышленных предприятий, сельского хозяйства, студенты, активисты, добровольцы и спортсмены.

«Поздравляю всех, кто удостоен этого почетного звания. Ваше упорство и труд являются ярким примером того, что целеустремленность приносит плоды. Уверен, вас ждут новые значимые достижения и юный возраст этому не помеха!» — отметил глава района.

Мероприятие состоялось в рамках программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.