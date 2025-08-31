В Энгельсе приняли делегацию из Беларуси для развития партнерства

Вчера, в День города, Энгельсский муниципальный район посетила официальная делегация из Республики Беларусь.

Визит прошёл в рамках соглашения об установлении дружественных отношений между Энгельсским районом и городом Новополоцком Витебской области.

В ходе визита представители промышленного и жилищно-коммунального секторов Энгельсского района провели рабочие встречи с белорусскими коллегами, где состоялся обмен опытом и демонстрация продукции местных предприятий.

«Обсудили с белорусскими друзьями темы экономики и промышленного потенциала, презентовали инвестиционные возможности района. Также рассказали о деятельности муниципальных предприятий, поговорили и об аспектах развития жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры», — сообщил в своем телеграм-канале глава Энгельсского района Максим Леонов.

На круглом столе стороны наметили конкретные варианты взаимодействия для дальнейшего сотрудничества. «Уверен, что этот визит откроет пути к взаимовыгодному сотрудничеству и позволит продолжить с белорусскими коллегами партнерские отношения в различных сферах», — подчеркнул Леонов.

Соглашение о дружественных отношениях между Энгельсским районом и Новополоцком было заключено ранее для укрепления межрегиональных связей и реализации совместных проектов.