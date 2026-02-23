Молодые специалисты промкомплекса могут получить единовременную выплату на Госуслугах

В Саратовской области расширили перечень электронных услуг.

Теперь молодые специалисты промышленных предприятий (до 35 лет) могут оформить единовременную выплату через Госуслуги. Размер поддержки зависит от образования.

Для получения выплаты нужно авторизоваться на портале, найти услугу, заполнить анкету и прикрепить сканы документов. Срок рассмотрения — до 60 дней, услуга бесплатная. После положительного решения необходимо в течение пяти рабочих дней явиться в министерство промышленности для заключения договора. Деньги перечислят на банковский счет.

Ольга Сергеева