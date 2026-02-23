Эксперт Комаров высказался о новой кадастровой переоценке саратовской недвижимости

Доктор экономических наук Олег Комаров считает, что новая кадастровая переоценка в Саратовской области станет ударом по местному бизнесу.

По его словам, федеральный бюджет и так недосчитывается доходов, а малый и средний бизнес уже задыхается от налогов и штрафов. В этих условиях регион готовит кратное повышение кадастровой стоимости недвижимости — при том, что переоценку проводили совсем недавно, в 2023 году. Тогда многие предприниматели разорились, треть коммерческих площадей опустела, и лишь вмешательство прокуратуры позволило снизить оценку на 10 миллиардов.

Эксперт напоминает: в области применяют максимальную ставку налога на имущество — 2%. В итоге собственники пустующих помещений несут убытки и банкротятся. Вместо того чтобы душить бизнес поборами, Комаров предлагает снизить ставку до 0,3% для малых помещений и обнулить её для объектов культурного наследия. Это не обрушит бюджет, а даст бизнесу возможность выжить и вырасти. Иначе регион рискует потерять налоги окончательно.

Ольга Сергеева