Молодых саратовцев научили готовить мясные фрикадельки

В Балаковском районе Саратовской области прошел кулинарный мастер-класс для молодых людей с инвалидностью.

Под руководством реабилитолога участники учились готовить фрикадельки из фарша с луком и специями, осваивая технику формовки мясных шариков. Получившееся блюдо подавали с гречневой кашей.

Параллельно в Энгельсском районе «серебряный» волонтер Людмила Волкова провела занятие по приготовлению заливной пиццы и овощных вафель.

Участники с интересом нарезали овощи, замешивали тесто и изучали кулинарные тонкости. Оба мероприятия были организованы местными центрами социального обслуживания населения.

Ольга Сергеева