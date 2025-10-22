В Энгельсе откроют крупное пищевое производство и наберут штат до 2027 года

Глава Энгельсского района Максим Леонов посетил сельхозпредприятие «Листеко», где ознакомился с работой современного цеха по фасовке круп и бобовых.

Продукция компании, включающую пшено, чечевицу и нут, поставляется во все регионы России и на экспорт.

Директор Игорь Морозов сообщил, что предприятие активно обновляет технический парк, делая ставку на отечественное оборудование, и инвестирует в мелиорацию. Общий объем вложений превысил 60 млн рублей.

До 2027 года компания планирует построить в Энгельсском районе новый цех по производству растительного масла.

Ольга Сергеева