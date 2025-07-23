Мониторинг трафика на новых дорогах Ртищевского района подтвердил их эффективность

Специалисты Дирекции дорожного хозяйства совместно со СМИ провели выезд в Ртищевский район для контроля объектов, отремонтированных в 2024 году в рамках нацпроекта, инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
Ремонт трёх ключевых участков завершён досрочно (до контрактного срока 31 августа):
Автоподъезд к с. Крутец
Ул. Пушкина в с. Крутец
Участок трассы «Крутец – Первомайский»
На ул. Пушкина проведён замер интенсивности движения (классификация ТС по типам). Данные показали:
- Дорога не перегружена;
- Параметры соответствуют нормативам для гарантийного обслуживания.