Утверждены квоты охоты на новый сезон в Саратовской области

Губернатор подписал постановление, устанавливающее лимиты добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2025 по 1 августа 2026 года. В предстоящем сезоне разрешена добыча:

730 лосей (+149 к прошлому году),

(+149 к прошлому году), 632 пятнистых оленя (+99),

(+99), 250 благородных оленей (+65),

(+65), 3211 косуль сибирских (+440),

(+440), 323 барсуков (без изменений).

Квоты действуют в общедоступных и закрепленных угодьях. Интенсивность добычи составит 6.5–14.4% от популяции – это исключает угрозу для видов. Рост лимитов стал возможен благодаря охране угодий, подкормке животных и регулированию хищников, что увеличило численность животных.