Утверждены квоты охоты на новый сезон в Саратовской области

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Новости Саратова
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Губернатор подписал постановление, устанавливающее лимиты добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2025 по 1 августа 2026 года. В предстоящем сезоне разрешена добыча:

  • 730 лосей (+149 к прошлому году),
  • 632 пятнистых оленя (+99),
  • 250 благородных оленей (+65),
  • 3211 косуль сибирских (+440),
  • 323 барсуков (без изменений).

Квоты действуют в общедоступных и закрепленных угодьях. Интенсивность добычи составит 6.5–14.4% от популяции – это исключает угрозу для видов. Рост лимитов стал возможен благодаря охране угодий, подкормке животных и регулированию хищников, что увеличило численность животных.