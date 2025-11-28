Мошенническая схема «эффект Долиной» получила официальное описание в Википедии

В свободной энциклопедии Википедия появилась статья, подробно описывающая мошенническую схему на рынке недвижимости, известную как «эффект Долиной».

Речь идет о хитрой махинации, при которой продавец, получив деньги за квартиру, через суд возвращает ее себе, заявляя, что стал жертвой обмана.

В результате такой схемы добросовестный покупатель остается без жилья и без уплаченных средств. Публикация статьи в открытом источнике призвана повысить осведомленность граждан о данном виде мошенничества и помочь им избежать финансовых потерь.

Ольга Сергеева