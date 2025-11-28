Депутаты облдумы встретились с матерями героев СВО

Депутаты Саратовской областнй Думы встретились с матерями героев специальной военной операции, активными участницами волонтерского и патриотического движения.

Председатель областной Думы Алексей Антонов вручил мамам Благодарности за отвагу, мужество и патриотизм, а также благодарственные письма за особый вклад в добровольческую деятельность.

— Вы смогли привить вашим сыновьям те ценности, на которых держится Россия. Это любовь к Родине, готовность в любую минуту придти на помощь, — сказал спикер Думы.

Об этом сообщает пресс-служба Саратовской областной Думы.

Ольга Сергеева