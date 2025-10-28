Мошенник из Саратова при продаже вещей обманул земляков на 200 тысяч рублей

В Базарно-Карабулакском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Саратова, обвиняемого в серии мошенничеств.

По данным прокуратуры области, злоумышленник создавал в мессенджерах поддельные аккаунты и размещал в региональных группах объявления о продаже несуществующих товаров.

Мошенник убеждал потенциальных покупателей перевести предоплату от 2,7 до 30 тысяч рублей, после чего полученные средства направлял на банковские карты своей матери и сожительницы. Для сокрытия следов преступления он немедленно удалял все переписки и менял контактные номера телефонов.

В результате противоправных действий пострадали 22 жителя региона, общий ущерб составил 199 тысяч рублей. Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в районный суд, где будет определена мера наказания.

Ольга Сергеева