Правительство списало с Саратовской области 4,8 млрд госдолга

Правительство РФ частично списало государственный долг Саратовской области.
Соответствующее распоряжение 27 октября подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
С региона была списана задолженность на сумму 4,81 миллиарда рублей. Данные средства представляли собой бюджетные кредиты, предоставленные области на льготных условиях.
По состоянию на 1 октября общий объем государственного долга Саратовской области составлял 51,63 миллиарда рублей. После произведенного списания обязательства региона уменьшились на указанную сумму.
Наталья Мерайеф