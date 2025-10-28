Правительство списало с Саратовской области 4,8 млрд госдолга

Правительство РФ частично списало государственный долг Саратовской области.

Соответствующее распоряжение 27 октября подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

С региона была списана задолженность на сумму 4,81 миллиарда рублей. Данные средства представляли собой бюджетные кредиты, предоставленные области на льготных условиях.

По состоянию на 1 октября общий объем государственного долга Саратовской области составлял 51,63 миллиарда рублей. После произведенного списания обязательства региона уменьшились на указанную сумму.

Наталья Мерайеф