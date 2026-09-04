Мошенник под видом SMM-специалиста выманил у девушки из Саратова почти 100 тысяч

Саратовчанка перевела мошеннику 95 тысяч рублей.

В Заводском районе 23-летняя девушка стала жертвой интернет-мошенника. Она искала специалиста по продвижению соцсетей и нашла исполнителя в одном из мессенджеров. Собеседник попросил полную предоплату — 95 тысяч рублей. После перевода «рекламщик» перестал выходить на связь.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Личность злоумышленника устанавливается.

Полиция напоминает: не переводите предоплату незнакомым исполнителям без проверки репутации и отзывов.

Ольга Сергеева