Мошенник под видом SMM-специалиста выманил у девушки из Саратова почти 100 тысяч

Саратовчанка перевела мошеннику 95 тысяч рублей.
В Заводском районе 23-летняя девушка стала жертвой интернет-мошенника. Она искала специалиста по продвижению соцсетей и нашла исполнителя в одном из мессенджеров. Собеседник попросил полную предоплату — 95 тысяч рублей. После перевода «рекламщик» перестал выходить на связь.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Личность злоумышленника устанавливается.
Полиция напоминает: не переводите предоплату незнакомым исполнителям без проверки репутации и отзывов.
Ольга Сергеева