«Серебряные» блогеры осваивают нейросети

В Саратовской области завершился проект «ДОЛГОлетние встречи-2026», который объединил более 500 «серебряных» волонтёров из всех районов региона.

В течение августа для участников работали 24 межрайонные площадки. Главная задача проекта — помочь людям старшего поколения оставаться активными, общаться, получать новые знания и делиться опытом.

Участники не только путешествовали по региону и знакомились с его культурой, но и осваивали современные технологии: проходили курсы по блогингу, участвовали в квизах с нейросетями и шахматных хакатонах. Также «серебряные» волонтёры занимались экотуризмом, участвовали в патриотических акциях в поддержку бойцов СВО, знакомились с народными ремёслами и посещали гастрономические фестивали.