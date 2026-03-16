Мошенники крадут данные саратовцев через фейковые приложение с дорожными камерами

Саратовских водителей предупредили о мошенниках, маскирующихся под приложения с камерами ГИБДД.

В региональной Госавтоинспекции рассказали о новой схеме обмана автомобилистов. Злоумышленники создают поддельные приложения для поиска дорожных камер, с помощью которых получают удаленный доступ к чужим смартфонам.

Как пояснили в ГИБДД, афериры находят потенциальных жертв в тематических Telegram-каналах и чатах, посвященных безопасности дорожного движения. Там они публикуют файлы с расширением .apk, маскируя их под бесплатные полезные программы. В описании указано, что приложение якобы позволяет увидеть на карте все посты ДПС, а также стационарные и передвижные камеры фотовидеофиксации.

Если водитель переходит по ссылке и скачивает такой файл, вредоносная программа автоматически устанавливается на устройство. В результате мошенники получают возможность удаленно управлять телефоном или планшетом жертвы: входить в мобильные банки, просматривать личные данные, оформлять кредиты и выводить деньги со счетов.

В полиции призывают граждан проявлять бдительность и ни в коем случае не скачивать приложения из непроверенных источников, особенно из сообщений в мессенджерах. Устанавливать программы для смартфонов рекомендуется исключительно в официальных магазинах приложений.

Ольга Сергеева