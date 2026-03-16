Стали известны новые имена погибших в спецоперации саратовцев

Еще пятеро саратовских бойцов погибли в зоне СВО.
При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погибли еще пять уроженцев Саратовской области. Информацию подтвердили представители муниципальных образований.
Живыми с фронта не вернулись:
Максим Акулов (Балашовский район);
Анатолий Болохов (Энгельсский район);
Павел Ковалев (Энгельсский район).
Ранее также поступила информация о гибели саратовцев Алексея Горкуна и Александра Табакова.
Губернатор и главы муниципальных районов выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших героев.
«Разделяем боль утраты и скорбим вместе с вами. Вечная память защитникам Отечества», — говорится в сообщениях от официальных лиц.
Ольга Сергеева