Стали известны новые имена погибших в спецоперации саратовцев

Еще пятеро саратовских бойцов погибли в зоне СВО.

При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погибли еще пять уроженцев Саратовской области. Информацию подтвердили представители муниципальных образований.

Живыми с фронта не вернулись:

Максим Акулов (Балашовский район);

Анатолий Болохов (Энгельсский район);

Павел Ковалев (Энгельсский район).

Ранее также поступила информация о гибели саратовцев Алексея Горкуна и Александра Табакова.

Губернатор и главы муниципальных районов выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших героев.

«Разделяем боль утраты и скорбим вместе с вами. Вечная память защитникам Отечества», — говорится в сообщениях от официальных лиц.

Ольга Сергеева