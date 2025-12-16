Мошенники начали использовать дипфейки с подменой лица для обмана саратовцев

Очередную уловку аферистов распознали саратовцы.

Потенциальной жертве в мессенджере приходит видеосообщение с незнакомого номера, но от якобы знакомого человека. Герой ролика — внешне похожий на родственника или друга — убедительно рассказывает о срочной ситуации, требующей перевода денег. Об этом сообщает издание «Телеграф».

Злоумышленники стали использовать дипфейки — видео, сгенерированные искусственным интеллектом с подменой лица.

«Жене пришло видео, где её подруга просила денег. Мы начали перезванивать, но та не отвечала. Тогда мы позвонили её мужу, и он всё опроверг. Оказалось, это работа мошенников», — рассказал житель Саратова Андрей.

Граждан просят никогда не переводить деньги по первому требованию, даже если на видео знакомое лицо. Всегда необходимо перезванивать и проверять информацию напрямую.

Ольга Сергеева