В Ершовском районе в аварии погибла пассажирка «семерки»

Смертельное ДТП произошло 15 декабря под Саратовом.

Как сообщили в областной ГАИ, в 15:30 на автодороге у села Антоновка Ершовского района произошло столкновение двух автомобилей.

По предварительной информации, столкнулись автомобили Volkswagen и ВАЗ-2107. За рулём иномарки находился 58-летний водитель, автомобиль отечественного производства управлялся 61-летним мужчиной.

В результате аварии 43-летняя пассажирка «ВАЗ-2107» погибла на месте происшествия. Оба водителя с полученными травмами были доставлены в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Ольга Сергеева