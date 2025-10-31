Мошенники обманули саратовца на 823 тысячи с заменой медицинского полиса

Саратовец перевел мошенникам 823 тысячи рублей из-за фиктивного уведомления о перевыпуске медполиса.

28-летнему жителю Ленинского района на электронную почту поступило сообщение о необходимости получить новый полис. Вскоре в мессенджере с ним связался неизвестный, попросивший назвать код из СМС для получения документа.

Затем горожанину позвонил лжесотрудник банка, который сообщил, что на имя саратовца мошенники оформили кредиты, и посоветовал оформить встречный заём с переводом средств на «безопасный счёт». Выполнив эти указания, мужчина потерял 823 тысячи рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Ольга Сергеева