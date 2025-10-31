Администрация Энгельса закупает новогодние шары за 350 тысяч рублей

Администрация Энгельсского района объявила торги на поставку новогодних украшений.

Согласно документации, будут закуплены пластиковые шары диаметром 20 и 21 сантиметр в цветах российского триколора: по 150 штук белого, синего и красного цвета.

Каждый шар должен иметь крепление для елки и индивидуальную упаковку. Поставку необходимо осуществить в течение 7 дней по адресу: Энгельс, ул. Островского, 40, где расположено МКУ «Озеленение».

Общая стоимость контракта на приобретение 450 новогодних шаров составляет 350 тысяч рублей.

Ольга Сергеева