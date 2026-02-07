Мошенники обманули жительниц Саратовской области просьбами одолжить денег «подруге»

В Саратовской области за неделю зафиксированы два случая телефонного мошенничества.

Жертвы перевели деньги аферистам, приняв их через взломанные аккаунты за знакомых.

Как сообщает областное МВД, в Волжском районе Саратова 39-летняя женщина перевела 8 тысяч рублей по просьбе «подруги» из мессенджера. Когда последовала просьба о переводе ещё 18 тысяч, саратовчанка связалась с настоящей знакомой и выяснила, что её аккаунт взломали. Похожим образом пострадала 63-летняя жительница села Новая Краснянка Ершовского района, перечислившая «родственнице» 6000 рублей.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Полиция напоминает: перед любым денежным переводом по просьбе из мессенджера необходимо лично созвониться с отправителем.

Алиса Эай