Власти Саратовской области подтвердили гибель земляков в зоне СВО

В Саратовской области сообщили о гибели еще четырех жителей региона в ходе специальной военной операции.

Траурные известия опубликовали районные администрации.

В Балашовском районе сегодня состоялись похороны 57-летнего военнослужащего-контрактника Олега Силантьева.

Администрация Саратова подтвердила гибель трех горожан: Николая Хрипунова, Александра Мокринского и Евгения Мартынца. Подробности их гибели не уточняются.

Специальная военная операция продолжается четыре года. Общее число погибших на фронте саратовцев, равно как и россиян в целом, держится в секрете.

Ольга Сергеева